Con KFConsole giochi in 4k e scaldi il pollo

Con la console di KFC scaldi il pollo mentre giochi in 4k: la popolare catena di ristoranti presenta la KFConsole La guerra delle console è finita. Con questo claim KFC presenta al mondo la sua strabiliante creazione e non è una nuova ricetta culinaria. Si chiama KFConsole ed è a tutti gli effetti una vera console da gaming.

