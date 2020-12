Calano i positivi (8.913), ma diminuiscono i tamponi. Aumenta il tasso di positività (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 8.913 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 10.407 di ieri. Le vittime sono 305. I tamponi effettuati sono stati invece 59.879 i tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.285. Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%). Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Sono 8.913 ial tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 10.407 di ieri. Le vittime sono 305. Ieffettuati sono stati invece 59.879 i, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.285. Ilodierno dità è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%).

foyli : RT @HuffPostItalia: Calano i positivi (8.913), ma diminuiscono i tamponi. Aumenta il tasso di positività - HuffPostItalia : Calano i positivi (8.913), ma diminuiscono i tamponi. Aumenta il tasso di positività - LorenzoPratesi1 : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in @RegioneER: 1.283 nuovi positivi, la metà asintomatici. Salgono i guariti e calano i ricove… - speleodori : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in @RegioneER: 1.283 nuovi positivi, la metà asintomatici. Salgono i guariti e calano i ricove… - bluypsilon : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in @RegioneER: 1.283 nuovi positivi, la metà asintomatici. Salgono i guariti e calano i ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano positivi Calano i positivi (8.913), ma diminuiscono i tamponi. Aumenta il tasso di positività L'HuffPost Covid, sono 8913 i nuovi casi in Italia e 305 i decessi: il tasso di positività sfiora il 15%

Covid, sono 8913 i nuovi casi in Italia e 305 i decessi: il tasso di positività sfiora il 15% con 59879 tamponi effettuati ...

Covid: meno di 9 mila positivi,ma tasso sale ancora al 14,8%

Gli attualmente positivi sono 581.760 (+819), i dimessi e guariti 1.394.011 (+7.813). Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ...

Covid, sono 8913 i nuovi casi in Italia e 305 i decessi: il tasso di positività sfiora il 15% con 59879 tamponi effettuati ...Gli attualmente positivi sono 581.760 (+819), i dimessi e guariti 1.394.011 (+7.813). Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ...