Ascoli-SPAL 2-0 | decide una doppietta di Sabiri

(Di domenica 27 dicembre 2020)2-0. Termina con un successo bianconero la sfida al Del Duca, disputatasi domenica 27 dicembre alle 15.00 e valida per la 15° giornata di Serie B. Are è unadi. L’è reduce dalla sconfitta per 2 a 0 contro il Monza, mentre gli estensi hanno superato 1 a 0 il Lecce raggiungendo quota 26 punti in classifica. Sottil, al debutto sulla panchina bianconera, affida la regia a Buchel, che torna in campo dopo la panchina, mentre Esposito prende il posto di Murgia. Paloschi in panchina. Cos’è successo nel primo tempo? Il match inizia con una bella occasione per Saric dai 25 metri, ma la conclusione termina alta. Al 14? Sala ci prova con un sinistro, ma Leali si fa trovare pronto. Passano 8 minuti e Valoti di testa sul filo del fuorigioco ...