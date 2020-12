Somiglianza tra Simone Florian e Cristian Gallella (Di sabato 26 dicembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ecco chi mi ricordava Simone Florian, l’ex corteggiatore di Jessica Antonini: Cristian Gallella! Propongo la Somiglianza assolutamente! Fede Che ne pensate? (L’immagine di ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 dicembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ecco chi mi ricordava, l’ex corteggiatore di Jessica Antonini:! Propongo laassolutamente! Fede Che ne pensate? (L’immagine di ...

louistxangel : @maiiunagioiaa tranquilla il mio non era assolutamente un attacco, avevo solo notato una grande somiglianza tra i due tweet <3 - IMXFALLVNG : comunque mi sa che sono cogliona perché non vedo la somiglianza tra Gemma e Harry - gennarisara021 : @Ruby_Rubina3 Tra l'altro la somiglianza nel modo di agire che sembrano avere nei suoi confronti, anche dai suoi racconti, fa pensare tanto. - Drew_Dalle : Natale 2020 mi ha regalato la somiglianza tra un giovane me e un giovane Al Bano. - txmlinsonheart : SONO L’UNICA CHE VEDE UNA SOMIGLIANZA TRA DAN E IL CANE? HAHAHAHAHS -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Valentina Dartavilla Lupi e la Sposa Cadavere Isa e Chia Tokyo Babylon accusato di plagio da un gruppo K-Pop, anime rinviato a data da destinarsi

Il character design di due personaggi di Tokyo Babylon si ispira a dei costumi utilizzati da membri del gruppo K-Pop Red Velvet, GoHands rinvia l'anime.

Mahindra Roxor 2021 sarà venduto negli Stati Uniti

Mentre l’azienda deve ancora svelare il Roxor 2021, la battaglia legale tra le due società è giunta al culmine ... Rick Haas, CEO di Mahindra Automotive North America, ha anche riconosciuto le ...

Il character design di due personaggi di Tokyo Babylon si ispira a dei costumi utilizzati da membri del gruppo K-Pop Red Velvet, GoHands rinvia l'anime.Mentre l’azienda deve ancora svelare il Roxor 2021, la battaglia legale tra le due società è giunta al culmine ... Rick Haas, CEO di Mahindra Automotive North America, ha anche riconosciuto le ...