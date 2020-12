Piste da sci chiuse anche a gennaio? CTS vs governatori | Linee guida da rivedere

(Di sabato 26 dicembre 2020)da scidal 7in poi? Non c'è il via libera del CTS per la riapertura degli impianti sciistici: "carenze" inRegioni.

Ultime Notizie dalla rete : Piste sci

Piste da sci chiuse anche dal 7 gennaio in poi? Non c’è il via libera del CTS per la riapertura degli impianti sciistici: “carenze” in linee guida Regioni. Piste da sci chiuse anche dal 7 gennaio? A ...Questi sono in particolare coloro che praticano lo Sci Alpinismo in modo dilettantistico che approfittano delle piste riservate per scendere a valle, in barba ai regolamenti».