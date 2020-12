I Simpson, non un semplice cartone animato: quante previsioni in 31 anni (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono ben 31 anni che i Simpson ci tengono compagnia con satira, irriverenza, comicità e con una puntuale capacità nel prevedere le cose. i Simpson sono noti per aver fatto alcune previsioni incredibilmente accurate nei 31 anni in cui la sitcom è stata in onda. Vent’anni fa, un episodio di una serie televisiva di successo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono ben 31che ici tengono compagnia con satira, irriverenza, comicità e con una puntuale capacità nel prevedere le cose. isono noti per aver fatto alcuneincredibilmente accurate nei 31in cui la sitcom è stata in onda. Vent’fa, un episodio di una serie televisiva di successo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

darkvstic : RT @jon3stown: facts che i finti dEpReSsI non sono pronti ad accettare: ·la maggior parte delle volte chi soffre davvero di depressione cer… - GioiaBattista : @Stragiuse Mozart ha cominciato proprio con la sigla dei Simpson. Non lo sapevi? Glenn Gould invece mi pare con que… - Sfrenest : RT @felice_modica: Sempre Antonio, si presentò con ritardo al Château Gandet, in Turingia, convocato da Wallis Simpson, che lo redarguì pes… - Svagaia : RT @felice_modica: Sempre Antonio, si presentò con ritardo al Château Gandet, in Turingia, convocato da Wallis Simpson, che lo redarguì pes… - felice_modica : Sempre Antonio, si presentò con ritardo al Château Gandet, in Turingia, convocato da Wallis Simpson, che lo redargu… -

Ultime Notizie dalla rete : Simpson non Il videogioco dei Simpson che non è mai uscito Wired Italia I Simpson, non un semplice cartone animato: quante previsioni in 31 anni

Sono ben 31 anni che i Simpson ci tengono compagnia con satira, irriverenza, comicità e con una puntuale capacità nel prevedere le cose ...

Arriva Soul, il nuovo film prezioso Disney+Pixar sull'anima e sulla musica soul (da ascoltare e riascoltare)

Era atteso da molto tempo e ora arriva come un prezioso regalo di Natale, anche se in una versione inaspettata, come lo è stato questo 2020. Su Disney+ il 25 dicembre sarà disponibile in streaming Sou ...

Sono ben 31 anni che i Simpson ci tengono compagnia con satira, irriverenza, comicità e con una puntuale capacità nel prevedere le cose ...Era atteso da molto tempo e ora arriva come un prezioso regalo di Natale, anche se in una versione inaspettata, come lo è stato questo 2020. Su Disney+ il 25 dicembre sarà disponibile in streaming Sou ...