Assistenza Disney Plus quando non funziona | numero e chat per parlare con un operatore

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Quali sono le coordinate per l’non, dunque ilda contattare in caso di problemi e magari anche la livepercon un? Sono giorni in cui la piattaforma di streaming è messa decisamente sotto stress per l’afflusso di visitatori. Proprio nella serata d ieri 25 dicembre si sono verificate alcune anomalie nella fruizione dei contenuti video, in primis errori di navigazione del menù ma anche di caricamento di film e serie prescelte. Probabilmente gli stessi episodi potrebbero verificarsi anche nel prosieguo delle festività, meglio dunque tenere a portata di mano i recapiti per ottenere supportonecessario. Per quanto riguarda le possibili soluzioni ...