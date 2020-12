Gli auguri dell'Oftal di Bra con un (Di venerdì 25 dicembre 2020) BRA Il gruppo dell'Opera federativa trasporto ammalati Lourdes, più conosciuto come Oftal di Bra-Lombriasco ha realizzato un video che ha mandato a tutti gli amici in occasione del Natale. Non ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 25 dicembre 2020) BRA Il gruppo'Opera federativa trasporto ammalati Lourdes, più conosciuto comedi Bra-Lombriasco ha realizzato un video che ha mandato a tutti gli amici in occasione del Natale. Non ...

Capezzone : Con tanti saluti a quelli secondo cui #Brexit non si sarebbe mai realizzata. Auguri e complimenti ai britannici, ch… - TizianoFerro : Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri! Merry Christmas… - corsi_gabriele : Se mandi lo stesso messaggio di auguri a tutta la rubrica sei colpevole. Se rispondi sei complice. Campagna “Fai g… - gocciolelatte : La mia migliore amica nemmemo gli auguri di Natale nemmemo le passa per la testa che sono a acasa da sola... ormai… - lolloc_01 : Gli auguri più belli di questo Natale sono venuti dal mio più caro amico che ho in Piemonte che diventano ancora pi… -