App Immuni, con una telefonata potete "bypassare" le Asl (Di venerdì 25 dicembre 2020) Con l'ultimo aggiornamento dell'App Immuni potrete segnalare la positività telefonando ad un call center dedicato. Le regioni attive web sourceGrossa novità per tutti coloro che utilizzano l'App Immuni. Da qualche giorno, infatti, sarà possibile velocizzare la procedura di comunicazione di un paziente positivo grazie ad un call center dedicato. Questa novità andrà sicuramente ad incentivare l'uso dell'app sviluppata dal Governo per tracciare i positivi al Covid-19. Finora, infatti, nonostante l'elevato numero di download, non è stato ancora raggiunto il target di popolazione necessario a far sì che Immuni sia realmente uno strumento decisivo nella lotta al coronavirus. Inoltre molti utenti lamentavano problemi in fase di registrazione di un cittadino positivo, con lentezze dovute soprattutto alla comunicazione alla Asl di riferimento.

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni App Immuni vs. App Io. Quanto conta davvero la privacy per le persone? L'HuffPost App Immuni vs. App Io. Quanto conta davvero la privacy per le persone?

superando ampiamente la tanto discussa App Immuni. Davanti alla possibilità di un ritorno economico (in questo caso parliamo di 150 euro al massimo), la privacy e le difficoltà tecnologiche sembrano ...

Grande Fratello di Stato, dove non poté Immuni riuscì il cashback

In entrambi i casi sopracitati, il nodo (nonché il massimo comun divisore) è l’app Io. Lo strumento della Pubblica Amministrazione ... aveva candidamente confessato di non essere riuscita a scaricare ...

