Anche Giorgia Palmas positiva al Covid. Preoccupazione per la bimba di 3 mesi - (Di sabato 26 dicembre 2020) Novella Toloni Dopo la positività di Filippo Magnini, Anche l'ex velina ha annunciato sui social di essersi contagiata e ha affidato al web un lungo messaggio La notizia era nell'aria ma si aspettava solo la conferma. Dopo Filippo Magnini Anche Giorgia Palmas è risultata positiva al Covid-19. La coppia non si aspettavano certo di trascorrere un Natale così dopo la felicità della nascita della loro prima figlia, Mia. Invece questo ultimo periodo del 2020 lo trascorreranno entrambi positivi al coronavirus, lontani l'uno dall'altra e isolati. Dopo il post di Filippo Magnini, in cui il nuotatore annunciava di essersi contagiato, Anche Giorgia Palmas ha scelto i social network per annunciare la sua malattia. L'ex velina ...

