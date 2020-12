Sassuolo | De Zerbi scopre un’arma in più | è ‘rinato’ Traoré

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Regalo di Natale anticipato per Roberto Dee il: due gol in tre partite per Hamed JuniorE’ tornato! Dopo i 4 gol dello scorso anno, il centrocampista ivoriano delera chiamato a un’annata importante e nella prima parte di stagione era sparito dai radar. Nelle ultime sfide del 2020 però Deha ‘riscoperto’ un talento che potrà recitare un ruolo importante nel. Due gol nelle ultime tre sfide ma soprattutto tre ottime prestazioni. Junior si è fatto trovare nel momento del bisogno, quando Djuricic e Defrel sono stati fermati da Covid e infortuni. «Sono più sciolto, più libero, mi ha aiutato anche il mister a ritrovare la condizione, sono contento, è anche merito della squadra» ha detto l’ex Empoli. E ora De ...