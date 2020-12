Roberto ucciso dal Covid a 40 anni. Aveva scritto agli amici: 'Ho paura mi devono intubare' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vinto dal Covid a 40 anni, si è spento ieri pomeriggio Roberto Villotta di Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia . Villotta era stato ricoverato al Covid hospital di Jesolo a inizio mese. '... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vinto dala 40, si è spento ieri pomeriggioVillotta di Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia . Villotta era stato ricoverato alhospital di Jesolo a inizio mese. '...

nicolettagiust1 : @carlo_magnani @AndreaMarano11 No, non sono stati per nulla leggeri: Roberto Ruffilli fu ucciso nel 1988. - roberto_zangari : @fattoquotidiano Neanche degno di una che ha fatto abortire migliaia di donne e ucciso neonati. - roberto_marsura : RT @UbaldoLorenzo: Chi oggi festeggia per l'abolizione dei #DECRETISICUREZZA dovrebbe guardare negli occhi i familiari di questo medico ita… - iltirreno : ?? Castelfranco, l'omicida ha fatto anche ritrovare le armi, ma non ha saputo fornire un movente ?? di Pietro Barghig… - TirrenoProvPisa : L'autore dell'omicidio porta gli inquirenti sul luogo del delitto e fa ritrovare le armi -