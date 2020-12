Coronavirus, mandano a scuola la figlia positiva: s’indaga per diffusione colposa di epidemia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato a scuola la figlia, risultata poi anche lei positiva. E' successo in Sicilia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 dicembre 2020) Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato ala, risultata poi anche lei. E' successo in Sicilia. L'articolo .

orizzontescuola : Coronavirus, mandano a scuola la figlia positiva: s’indaga per diffusione colposa di epidemia - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Sicilia: genitori mandano la figlia positiva a scuola. Classe in quarantena - andreetta_g : @Leonardobecchet Ma secondo me è questione di #responsabilità. Basti vedere il caso #Arcuri: politici non vogliono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mandano Coronavirus, mandano a scuola la figlia positiva: s’indaga per diffusione colposa epidemia Orizzonte Scuola Covid, a Vittoria contagiati mandano figlia a scuola: classe in isolamento

VITTORIA - Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato a scuola la figlia che è poi risultata anche lei positiva. L’intera classe di 25 alunni di una scuola media di Vittoria (Ragusa) è sta ...

Genitori positivi al Covid mandano la figlia a scuola, classe in quarantena a Vittoria

Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato a scuola la figlia che è poi risultata anche lei positiva. L'intera classe di 25 alunni di una scuola media di Vittoria (in provincia di Ragusa) ...

VITTORIA - Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato a scuola la figlia che è poi risultata anche lei positiva. L’intera classe di 25 alunni di una scuola media di Vittoria (Ragusa) è sta ...Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato a scuola la figlia che è poi risultata anche lei positiva. L'intera classe di 25 alunni di una scuola media di Vittoria (in provincia di Ragusa) ...