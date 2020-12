Bagnasco: "La Chiesa rispetta le misure previste, ma la fede non è decoro" (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Il ruolo della Chiesa coincide con la sua missione, quella di essere nel mondo per annunciare Gesù, Dio con noi. Il problema più profondo dell’uomo contemporaneo, preso da mille cose, è quello del suo futuro: che sarà di me?”. A dirlo a La Repubblica è il cardinale Angelo Bagnasco, a capo del Consiglio dei vescovi europei ed ex presidente della Cei. “La pandemia rende più acuti i grandi interrogativi che la cultura diffusa cerca di coprire”, continua Bagnasco, “per questo il ruolo della Chiesa è provocato nel suo centro che non sono le organizzazioni, i programmi, l’efficienza mondana. In questo senso, la missione e la presenza della Chiesa vengono confermate nella loro bellezza e urgenza”. A causa delle restrizioni introdotte dal governo, le tradizionali Messe di Natale saranno anticipate di qualche ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Il ruolo dellacoincide con la sua missione, quella di essere nel mondo per annunciare Gesù, Dio con noi. Il problema più profondo dell’uomo contemporaneo, preso da mille cose, è quello del suo futuro: che sarà di me?”. A dirlo a La Repubblica è il cardinale Angelo, a capo del Consiglio dei vescovi europei ed ex presidente della Cei. “La pandemia rende più acuti i grandi interrogativi che la cultura diffusa cerca di coprire”, continua, “per questo il ruolo dellaè provocato nel suo centro che non sono le organizzazioni, i programmi, l’efficienza mondana. In questo senso, la missione e la presenza dellavengono confermate nella loro bellezza e urgenza”. A causa delle restrizioni introdotte dal governo, le tradizionali Messe di Natale saranno anticipate di qualche ...

Il cardinale, in una lunga intervista a Repubblica: "C'è chi vuole ridurre il nostro ruolo. La Chiesa più che moderna deve essere attuale" ...

Rapallo: gli auguri di Bagnasco all’arcivescovo Tasca

Il Coordinatore ligure di Forza Italia Carlo Bagnasco e il coordinatore genovese Mario Mascia si sono recati ieri in visita dall’Arcivescovo Marco Tasca per il tradizionale scambio degli auguri natali ...

