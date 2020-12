Valerio Scanu, grande dolore per il cantante: suo padre ucciso dal Coronavirus (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gravissimo lutto per Valerio Scanu: suo padre, ricoverato da oltre un mese in Terapia Intensiva, ha perso la battaglia contro il Coronavirus. Il Coronavirus continua a spargere morte e dolore: è di queste ore la dolorosa notizia della morte del padre di Valerio Scanu, l’amatissimo cantante che ha incontrato il successo tanti anni fa ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gravissimo lutto per: suo, ricoverato da oltre un mese in Terapia Intensiva, ha perso la battaglia contro il. Ilcontinua a spargere morte e: è di queste ore la dolorosa notizia della morte deldi, l’amatissimoche ha incontrato il successo tanti anni fa ad L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

