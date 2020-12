Spezia Genoa 1-1 LIVE: regna l’equilibrio al Picco (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Allo stadio Picco, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Genoa si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Genoa 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ cominciato al Picco il derby ligure. 2? Ammonito Erlic Subito sul taccuino di Massa il difensore spezzino, reo di aver strattonato platealmente Pandev. 5? Ammonito Chabot Altro fallo subito da Pandev ed altro cartellino estratto da Massa; lo Spezia ha già entrambi i centrali difensivi ammoniti. 10? GOL Spezia 1-0 Ripartenza sulla destra, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Allo stadio, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “”,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio E’ cominciato alil derby ligure. 2? Ammonito Erlic Subito sul taccuino di Massa il difensore spezzino, reo di aver strattonato platealmente Pandev. 5? Ammonito Chabot Altro fallo subito da Pandev ed altro cartellino estratto da Massa; loha già entrambi i centrali difensivi ammoniti. 10? GOL1-0 Ripartenza sulla destra, ...

