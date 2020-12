Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo 14 giornate (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ultimo turno dell’anno per il campionato di Serie A 2020-21. Il 2020 si chiude con uno scoppiettante Milan-Lazio che termina 3-2 in favore dei rossoneri che continuano a vincere e ad allungare in classifica. Sono 34 i punti con un saldo addirittura di +17 rispetto alla quattordicesima giornata dello scorso campionato. In scia l’Inter a quota 33 (-4), poi la Roma a 27 (-1) e il Sassuolo a 26 (+9). Pesanti le perdite della Juventus, ora sesta con 12 punti di gap dall’anno scorso e del Cagliari, ora quindicesimo con un -14. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 14 giornate Milan 34 (+17) Inter 33 (-4) Roma 27 (-1) Sassuolo 26 (+9) Napoli 25 (+5) *una partita in meno Juventus 24 (-12) *una partita in meno Atalanta 22 (-3) *una partita in meno Lazio 21 (-9) Verona 20 (+2) Benevento 18 ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ultimo turno dell’per il campionato diA 2020-21. Il 2020 si chiude con uno scoppiettante Milan-Lazio che termina 3-2 in favore dei rossoneri che continuano a vincere e ad allungare in classifica. Sono 34 i punti con un saldo addirittura di +17 rispetto alla quattordicesima giornata dello scorso campionato. In scia l’Inter a quota 33 (-4), poi la Roma a 27 (-1) e il Sassuolo a 26 (+9). Pesanti le perdite della Juventus, ora sesta con 12 punti di gap dall’scorso e del Cagliari, ora quindicesimo con un -14. CLASSIFICAA 2020-2114Milan 34 (+17) Inter 33 (-4) Roma 27 (-1) Sassuolo 26 (+9) Napoli 25 (+5) *una partita in meno Juventus 24 (-12) *una partita in meno Atalanta 22 (-3) *una partita in meno Lazio 21 (-9) Verona 20 (+2) Benevento 18 ...

acmilan : Read all about our raid of Sassuolo ?? - DiMarzio : Paolo #Poggi, che deteneva il record oggi battuto da #Leao, la prende con filosofia - europainitalia : Oggi la #CommissioneUE propone una serie di nuove regole per tutti i servizi digitali: il #DigitalServicesAct e il… - sportface2016 : #Torino, #Giampaolo: 'Oggi qualcosa di diverso si è visto. #Insigne si è inventato un eurogol e ci può stare. Non s… - sportface2016 : #RomaCagliari 3-2 | Le parole di #Fonseca nel post partita -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, vincono Milan e Inter. Anche Sassuolo e Roma ok. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Bologna-Atalanta 2-2, Mihajlovic: “Abbiamo fatto un’impresa, pareggio meritato”

Bologna-Atalanta 2-2, le parole di Sinisa Mihajlovic: "Non molliamo mai, abbiamo fatto un'impresa oggi. 2020 positivo, sono vivo" ...

Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Lazio

Partita incredibile a San Siro tra Milan e Lazio. Rossoneri avanti di due gol, poi la squadra di Simone Inzaghi rimonta e va vicino al tris. Ma nel recupero ...

Bologna-Atalanta 2-2, le parole di Sinisa Mihajlovic: "Non molliamo mai, abbiamo fatto un'impresa oggi. 2020 positivo, sono vivo" ...Partita incredibile a San Siro tra Milan e Lazio. Rossoneri avanti di due gol, poi la squadra di Simone Inzaghi rimonta e va vicino al tris. Ma nel recupero ...