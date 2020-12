Scuola, Conte: «Il 7 gennaio in classe, ma riapertura differenziata. Un piano con le prefetture» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il premier: «Con le prefetture a livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili per il ritorno a Scuola il 7 gennaio. Ho raccomandato perché ci sia un'apertura differenziata Scuola per Scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l'unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti» Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il premier: «Con lea livello provinciale c'è un tavolo dei ministri da giorni per coordinarsi e trovare soluzioni flessibili per il ritorno ail 7. Ho raccomandato perché ci sia un'aperturaper, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l'unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti»

