Sampdoria-Sassuolo 2-3 | i neroverdi tornano a macinare punti

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lacade in casa con. Ihanno portato a casa treimportantissimi ai fini della classifica che li vede a più uno sul Napoli e meno uno dalla Roma. La gara è stata sbloccata dopo soli due minuti da Traorè, i blucerchiati la riprendono nella ripresa con Quagliarella ma vengono travolti da due reti fulminee a firma di Caputo e Berardi. Nel finale la Samp accorcia il tabellino con la reta di Keità, subentrato nella ripresa ed epulso negli ultimi istanti di gara. Come è andata la partita? Primo tempo Ottima prova del, che nel primo tempo si impone su unafin troppo flaccida. Traorè la sblocca nel secondo minuto di gioco: Tonelli la perde, Boga riparte in velocità, la scarica Caputa che a sua volta la passa a Traorè. Il ...

Colpaccio del Sassuolo in casa della Sampdoria. Gli emiliani vincono per 3-2 in una partita dalle mille emozioni. Grazie a questo successo i neroverdi salgono a 26 punti in classifica al 4° posto. La ...GENOVA - La Sampdoria chiude il 2020 con una sconfitta con il Sassuolo, che frena il rilancio dei blucerchiati reduci dalle vittorie su Verona e Crotone. Sarebbe bastato poco per un pareggio, forse il ...