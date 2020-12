"Prima criticavi Sanremo, ora gareggi”: Fedez: “Non credo che la coerenza sia una virtù" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Prima criticavi Sanremo e ora gareggi tra i Big”: Fedez replica a chi lo accusa di incoerenza via social dopo la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin. Da qualche giorno, infatti, sul web è tornato a circolare un video del 2014 nel quale il rapper, intervistato in coppia con J-Ax, diceva: “A Sanremo si va quando le cose vanno male”. Molti utenti hanno condiviso il filmato, commentando in maniera critica la partecipazione di Fedez al Festival 2020. Così il cantante ha voluto spiegare la sua scelta nel corso di una diretta Twitch, richiamando la difficile condizione vissuta dal mondo dello spettacolo durante la pandemia: “Non credo che la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “e oratra i Big”:replica a chi lo accusa di invia social dopo la notizia della sua partecipazione al Festival di2021 in coppia con Francesca Michielin. Da qualche giorno, infatti, sul web è tornato a circolare un video del 2014 nel quale il rapper, intervistato in coppia con J-Ax, diceva: “Asi va quando le cose vanno male”. Molti utenti hanno condiviso il filmato, commentando in maniera critica la partecipazione dial Festival 2020. Così il cantante ha voluto spiegare la sua scelta nel corso di una diretta Twitch, richiamando la difficile condizione vissuta dal mondo dello spettacolo durante la pandemia: “Nonche la ...

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: 'Prima criticavi Sanremo, ora gareggi”: Fedez: “Non credo che la coerenza sia una virtù' - HuffPostItalia : 'Prima criticavi Sanremo, ora gareggi”: Fedez: “Non credo che la coerenza sia una virtù' - k226xq : quando la ragazza piace ma non ci possono arrivare dicono che è una puttana,,,,“Prima criticavi Sanremo e ora sei t… - radiodeejay : Ecco cosa aveva detto anni fa e come risponde oggi - FLondei : @GiorgiaMeloni non mi piace questo governo, per niente, ma vederlo criticare da te davvero non si può vedere. Fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima criticavi "Prima criticavi Sanremo, ora gareggi”: Fedez: “Non credo che la coerenza sia una virtù" L'HuffPost "Prima criticavi Sanremo, ora gareggi”: Fedez: “Non credo che la coerenza sia una virtù"

“Prima criticavi Sanremo e ora gareggi tra i Big”: Fedez replica a chi lo accusa di incoerenza via social dopo la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca ...

Super Smash Bros Ultimate: arriva Sephiroth, il villain di Final Fantasy 7

Uno dei villain più iconici del mondo dei videogiochi approda sul fighting game più venduto di questa generazione.

“Prima criticavi Sanremo e ora gareggi tra i Big”: Fedez replica a chi lo accusa di incoerenza via social dopo la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in coppia con Francesca ...Uno dei villain più iconici del mondo dei videogiochi approda sul fighting game più venduto di questa generazione.