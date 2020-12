I siti colabrodo che alimentano la diffidenza dei cittadini

Leggi su ilmanifesto

Secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale, il 67% dei portali Istituzionali della Pubblica Amministrazione ha gravi problemi di sicurezza. Questi problemi si traducono nel rischio che l'interazione tra il cittadino e la Pa cui si rivolge, possa essere «intercettata» da un malintenzionato capace di carpirne e manipolarne i dati. L'analisi evidenzia come soltanto il 9% della PA italiana utilizzi un canale «https» (Hypertext Transfer Protocol Secure) per proteggere l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra i computer e i.