Di Maio: "Non vedo altre maggioranze" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nessun rimpasto né maggioranze diverse in caso di crisi: è quanto affermato da Di Maio che come esito vede soltanto le urne. Di Maio: "No a rimpasto, l'esito crisi della potrebbero essere le urne" su Notizie.it.

