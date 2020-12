Deschamps: “Non c’è più posto per il razzismo. Pochi allenatori di colore? In futuro…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha raccontato alcuni episodi razzisti nel corso di UEFA "Outraged": "Non c'è posto per il razzismo, non solo nello sport ma nella società in generale. Non ho tolleranza per queste cose, personalmente non mi sono mai capitati degli episodi simili nè da calciatore nè da allenatore. Gli allenatori di colore penalizzati? Non credo, anche se sono Pochi quelli ad altissimi livelli, credo che con il tempo ne vedremo sempre di più" - conclude l'ex allenatore della Juventus - .caption id="attachment 1069987" align="alignnone" width="3163" Deschamps, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il commissario tecnico della Francia, Didier, ha raccontato alcuni episodi razzisti nel corso di UEFA "Outraged": "Non c'èper il, non solo nello sport ma nella società in generale. Non ho tolleranza per queste cose, personalmente non mi sono mai capitati degli episodi simili nè da calciatore nè da allenatore. Glidipenalizzati? Non credo, anche se sonoquelli ad altissimi livelli, credo che con il tempo ne vedremo sempre di più" - conclude l'ex allenatore della Juventus - .caption id="attachment 1069987" align="alignnone" width="3163", getty/caption ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Deschamps Non Deschamps: “Non c’è più posto per il razzismo. Pochi allenatori di colore? In futuro…” ItaSportPress Deschamps: “Tolleranza zero, oggi non c’è posto per il razzismo nel calcio e in tutta la società”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha preso parte al documentario UEFA ‘Outraged’ contro il razzismo e ha raccontato il suo modo di reagire se dovesse trovarsi coinvolto in un dispia ...

Deschamps: "Non ho mai avvertito Giroud..."

Questo venerdì, in un'intervista a L'Equipe, Didier Deschamps è stato interrogato sul futuro di Olivier Giroud e su cosa dovrebbe fare per il mercato invernale.

