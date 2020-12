“Siamo in mutande”: 12 ristoratori di Brindisi in posa con slip e boxer in un calendario per aiutarsi e raccontare l’anno difficile a causa del Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) “Siamo rimasti in mutande”: fanno ironia, i ristoratori di Brindisi, ma fanno sul serio con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la categoria e soprattutto quelle attività che hanno maggiormente subito le conseguenze delle restrizioni anti-Covid. E per tenere accesi i riflettori sulle sofferenze di una delle categorie che ha pagato un prezzo alto per il diffondersi della pandemia. Si sono svestiti, lasciati fotografare in tenuta basic, solo con l’intimo addosso, all’interno delle proprie attività e ne è nato un calendario che verrà venduto a 20 euro e che contiene buoni per un totale di 170 euro per chi lo acquista. In tutti i casi il ricavato andrà ai titolari di locali della città, specie a coloro che peggio sono riusciti a fronteggiare le limitazioni, accompagnate dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) “rimasti in”: fanno ironia, idi, ma fanno sul serio con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la categoria e soprattutto quelle attività che hanno maggiormente subito le conseguenze delle restrizioni anti-. E per tenere accesi i riflettori sulle sofferenze di una delle categorie che ha pagato un prezzo alto per il diffondersi della pandemia. Si sono svestiti, lasciati fotografare in tenuta basic, solo con l’intimo addosso, all’interno delle proprie attività e ne è nato unche verrà venduto a 20 euro e che contiene buoni per un totale di 170 euro per chi lo acquista. In tutti i casi il ricavato andrà ai titolari di locali della città, specie a coloro che peggio sono riusciti a fronteggiare le limitazioni, accompagnate dai ...

CaroDiario2 : @massidanu siamo in mutande ?? - GraziaAmelia : RT @rep_bari: 'Siamo rimasti in mutande'. E i ristoratori di Brindisi si mettono in posa per il calendario 2021 [di Lucia Portolano] [aggio… - levobi : 'Siamo rimasti in mutande'. E i ristoratori di Brindisi si mettono in posa per il calendario 2021 - MaristinaG : RT @rep_bari: 'Siamo rimasti in mutande'. E i ristoratori di Brindisi si mettono in posa per il calendario 2021 [di Lucia Portolano] [aggio… - tobefreeforever : @GiuseppeConteIT Giuseppe avanti tutta. Siamo con te e siamo tantissimi. Schiacciamo la testa a quelle merde di Ren… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo mutande "Siamo rimasti in mutande". E i ristoratori di Brindisi si mettono in posa per il calendario 2021 La Repubblica Russia. Navalny con una telefonata trappola scopre che il veleno era negli slip

Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi diversi ambasciatori di paesi dell’Unione Europea sul caso Navalny, il noto oppositore e blogger avvelenato lo scorso 20 agosto con l’agente nervino N ...

“Il Novichok in mutande” – Corriere.it

L'avversario russo Alexei Navalny è stato avvelenato lo scorso agosto. Ieri il blogger, feroce oppositore di Putin, ha pubblicato una telefonata fatta con ...

Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi diversi ambasciatori di paesi dell’Unione Europea sul caso Navalny, il noto oppositore e blogger avvelenato lo scorso 20 agosto con l’agente nervino N ...L'avversario russo Alexei Navalny è stato avvelenato lo scorso agosto. Ieri il blogger, feroce oppositore di Putin, ha pubblicato una telefonata fatta con ...