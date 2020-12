Questo articolo è troppo lungo? L’intelligenza artificiale di Facebook lo leggerà per te

Leggi su instanews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Stufo di leggere e rileggere lunghi articoli? Non preoccuparti,diverrà in tuo soccorso molto presto. Buone notizie per tutti i fan dell’AI (Artificial Intelligence) o, insomma del; meno buone per tutti coloro che sono spaventati dal peso che i social network hanno nelle nostre vite. Molto presto, infatti, dovremo fare i conti con una nuova funzione diche promette di cambiare radicalmente l’approccio alle nostre vite. Prendete un cronometro e registrate quanto tempo ci metterete a leggere: una volta finito farete i giusti calcoli., infatti, ha deciso di intervenire sugli articoli online in una maniera decisamente innovativa (ma anche ...