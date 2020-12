Manovra e Recovery Fund, tra confusioni ed equivoci. L’analisi di Scandizzo (Di martedì 22 dicembre 2020) Il problema della politica economica europea è oggi complicato da vari fattori che includono la gestione dell’emergenza pandemica, il problema della ripresa e, in maniera cruciale, il cambio di passo della politica europea nella direzione di un vero bilancio federale. Questo bilancio, a cominciare dal fondo denominato Next Generation Eu, anche indicato come Recovery and Resilience Fund (Rrf), per la prima volta verrebbe alimentato da fondi raccolti sui mercati e da imposte europee invece che solo da contributi dei paesi membri. La complessità della nuova situazione, peraltro in ulteriore evoluzione, crea una serie di equivoci, uno dei quali, fondamentale, è la confusione tra: 1) l’utilizzo economico delle risorse 2) gli strumenti di finanziamento per il loro reperimento e 3) gli strumenti attuativi d’impegno delle risorse pianificate. ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Il problema della politica economica europea è oggi complicato da vari fattori che includono la gestione dell’emergenza pandemica, il problema della ripresa e, in maniera cruciale, il cambio di passo della politica europea nella direzione di un vero bilancio federale. Questo bilancio, a cominciare dal fondo denominato Next Generation Eu, anche indicato comeand Resilience(Rrf), per la prima volta verrebbe alimentato da fondi raccolti sui mercati e da imposte europee invece che solo da contributi dei paesi membri. La complessità della nuova situazione, peraltro in ulteriore evoluzione, crea una serie di, uno dei quali, fondamentale, è la confusione tra: 1) l’utilizzo economico delle risorse 2) gli strumenti di finanziamento per il loro reperimento e 3) gli strumenti attuativi d’impegno delle risorse pianificate. ...

articoloUnoMDP : Federico Conte: gli investimenti nel Mezzogiorno non possono essere solo una posta del Recovery plan, peraltro inad… - raffo1900 : Manovra, concluso l’esame in Commissione. Molte le novità. Gualtieri: “Il Parlamento ha svolto un lavoro straordina… - Rodolfo_G78 : RT @Qresearch6: Il “pizzino” tedesco dietro le ultime mosse di Conte - Da molte parti ci si è chiesti perchè Giuseppe Conte abbia sottratt… - PoliticaNewsNow : Conte, incontro con Leu e Iv per verifica governo. Centrodestra chiede il voto. Su Recovery Plan e manovra di bilan… - cristianobosco : Leggi alcune voci della #LeggediBilancio e pensi, ma cosa potrà mai andare storto con I fondi Ue? #manovra #recovery -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Recovery Non è tempo di strutture parallele. Cottarelli legge il Recovery Plan Formiche.net Manovra, oggi il voto: verso la fiducia. Tregua su verifica governo

La verifica politica nel Governo prosegue, e oggi a Palazzo Chigi Giuseppe Conte vedrà le delegazioni di Italia viva e Leu (ieri è toccato al Pd e al Movimento 5 stelle). Le acque sembrano essersi leg ...

Conte incontra 5S e Pd: “Fare presto. Entro il 31 Recovery in Cdm”

Il premier tratta sulla cabina di regia: “Mai pensato a struttura centralizzata”. Oggi alle 11 il vertice con Italia viva che apre: “Qualcosa è cambiato” ...

La verifica politica nel Governo prosegue, e oggi a Palazzo Chigi Giuseppe Conte vedrà le delegazioni di Italia viva e Leu (ieri è toccato al Pd e al Movimento 5 stelle). Le acque sembrano essersi leg ...Il premier tratta sulla cabina di regia: “Mai pensato a struttura centralizzata”. Oggi alle 11 il vertice con Italia viva che apre: “Qualcosa è cambiato” ...