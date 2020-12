Capodanno, oltre 600 fuochi d’artificio sequestrati a Napoli Est (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto di Tutela Ambientale hanno scoperto e sequestrato, nella zona est della città, circa 650 fuochi d’artificio esposti in un esercizio di vendita al dettaglio orientale. Il materiale pirotecnico detenuto e posto in vendita, non risultava, ne per qualità ne per quantità, conforme alla normativa vigente. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 18 kg di NEC, la polvere nera esplodente, mentre il limite di legge di detenzione è di 5 Kg. Inoltre venivano scoperti all’interno del locale prodotti appartenenti alle categorie di esplodenti per la cui detenzione è obbligatorio effettuare una dettagliata comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza. L’intervento, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti della Polizia Locale didel Reparto di Tutela Ambientale hanno scoperto e sequestrato, nella zona est della città, circa 650esposti in un esercizio di vendita al dettaglio orientale. Il materiale pirotecnico detenuto e posto in vendita, non risultava, ne per qualità ne per quantità, conforme alla normativa vigente. Complessivamente sono stati18 kg di NEC, la polvere nera esplodente, mentre il limite di legge di detenzione è di 5 Kg. Invenivano scoperti all’interno del locale prodotti appartenenti alle categorie di esplodenti per la cui detenzione è obbligatorio effettuare una dettagliata comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza. L’intervento, ...

SimonettaMaest1 : - uozzart : Oltre tutto, il Capodanno di Roma 2021, in streaming, con Gianna Nannini, Diodato ed Elodie - LavoroLazio_com : Campidoglio: il Capodanno di Roma è OLTRE TUTTO. Solo in streaming su - tusciatimes : Campidoglio: il Capodanno di Roma è OLTRE TUTTO. Solo in streaming su - NewSicilia : Il giovane si trovava in piazza a vendere oltre 100 articoli #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno oltre Il Capodanno di Roma è "Oltre Tutto": serata streaming con artisti nazionali e internazionali RomaToday Roma, Capodanno streaming con Elodie, Gianna Nannini, Manuel Agnelli & Diodato

A Roma Capodanno è in streaming con il concertone con vista sul ... Non a caso lo slogan di questa edizione del Concertone di San Silvestro è Oltre tutto: in pratica un segnale di speranza verso il ...

Meteo tendenza Capodanno 2021: inizio anno ancora con il maltempo, importanti novità

Tendenza meteo San Silvestro e Capodanno 2021. DAL 28 DICEMBRE, DEPRESSIONE IN APPROFONDIMENTO SULL'EUROPA. Sembra ormai sempre più confermato il netto peggioramento previsto a p ...

A Roma Capodanno è in streaming con il concertone con vista sul ... Non a caso lo slogan di questa edizione del Concertone di San Silvestro è Oltre tutto: in pratica un segnale di speranza verso il ...Tendenza meteo San Silvestro e Capodanno 2021. DAL 28 DICEMBRE, DEPRESSIONE IN APPROFONDIMENTO SULL'EUROPA. Sembra ormai sempre più confermato il netto peggioramento previsto a p ...