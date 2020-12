Aversa | laboratorio di partecipazione e scuola connessa | ok in giunta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSu proposta del Sindaco, dott. Alfonso Golia, e dell’assessore alla Pubblica istruzione, prof. Ciro Tarantino, lacomunale ha approvato il progetto “” che crea infrastrutture di didattica polimediale. Si tratta di un intervento di oltre 277.000 euro, incisivo e duraturo, di potenziamento delle infrastrutture telematiche per migliorare la connettività in banda larga e in WiFi degli istituti scolastici di competenza comunale. In particolare, si realizzerà: il cablaggio delle strutture scolastiche in Wi-fi per garantire alle scuole la possibilità di attività in presenza e a distanza, nonché per offrire alla comunità scolastica la possibilità di poter integrare la propria esperienza educativa con immagini, filmati e con tutti gli strumenti digitali messi a disposizione dalla rete ...