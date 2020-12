1 minuto in Borsa 22 dicembre 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In buona evidenza a Milano il comparto servizi finanziari (+1,94%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,94%. Avanza di poco lo spread, che si porta a +113 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, nel Regno Unito, dove il valore raggiunge -8,6% su base annuale, mentre si registrano 16% su base trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia consumatori, che del PIL. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In buona evidenza a Milano il comparto servizi finanziari (+1,94%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto alimentare, che riporta una flessione di -0,94%. Avanza di poco lo spread, che si porta a +113 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, nel Regno Unito, dove il valore raggiunge -8,6% su base annuale, mentre si registrano 16% su base trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia consumatori, che del PIL. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 21 dicembre 2020 - [video] - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso Teleborsa Borsa: Europa guadagna mezzo punto in avvio, a Milano banche in recupero (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Avvio di seduta in prudente rialzo per le Borse europee dopo il lunedi' nero vissuto ieri a causa ...

