Vaccino Covid, arriva l’ok dell’Ema a Pfizer/BioNTech. Speranza: “Si apre una fase nuova” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo l’approvazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti, anche l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il via libera al Vaccino anti Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech. “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del Vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech”, ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. l’ok è arrivato, come previsto, con la riunione di oggi dell’agenzia Ue. Una riunione straordinaria che nei giorni scorsi era stata anticipata su sollecito di alcuni Paesi europei. “La sicurezza del Vaccino è stata la nostra priorità numero uno”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo l’approvazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti, anche l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il via libera alanti-19 sviluppato da. “L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione condizionale delper il-19 sviluppato da”, ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali.to, come previsto, con la riunione di oggi dell’agenzia Ue. Una riunione straordinaria che nei giorni scorsi era stata anticipata su sollecito di alcuni Paesi europei. “La sicurezza delè stata la nostra priorità numero uno”, ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva ...

RobertoBurioni : EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giustificabile. - Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - setteBIT : Dopo il via libera dell’EMA - lelesunmi : RT @RobertoBurioni: EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid ==Covid: Aifa, mutazione non è più letale, vaccino funziona - Salute & Benessere Agenzia ANSA Vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech, l'Ema dà il via libera

L'Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica la stessa Ema. «Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nel ...

Coronavirus, Ema: “Il vaccino è sicuro”

“La nostra valutazione approfondita significa che possiamo garantire con certezza ai cittadini dell’Ue la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino e che soddisfa gli standard di qualità necessari”. L ...

L'Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica la stessa Ema. «Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nel ...“La nostra valutazione approfondita significa che possiamo garantire con certezza ai cittadini dell’Ue la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino e che soddisfa gli standard di qualità necessari”. L ...