Tour de Ski 2021 | date | programma | orari | tv Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci si avvicina a una quindicesima edizione delde Ski piuttosto particolare: il primo motivo è legato all’essere tutta in un singolo anno, il, il secondo si intreccia direttamente con la scelta della Norvegia di non partecipare, non condivisa da Svezia e Finlandia che invece ci saranno. Niente tentativo, dunque, di Johannes Klaebo per andare a prendere la sua seconda vittoria in vetta al Cermis: spazio per la caccia al bis di Alexander Bolshunov, con la Russia in grado di piazzare una doppietta grazie anche a uno dei migliori interpreti del passato recente dell’eventi a tappe, Sergey Ustiugov. Anche al femminile c’è un rebus da risolvere: chi succederà a Therese Johaug? Il passato recente direbbe Natalia Nepryaeva, ma c’è tanta concorrenza intorno alla russa. In casa Italia le speranze sono riposte soprattutto nelle sprint di Federico ...