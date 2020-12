Sci alpino, startlist Slalom Madonna di Campiglio. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Signore e signori, amanti del Circo Bianco, pronti a prendere nota? Domani (prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45) sarà di scena una delle grandi Classiche dello sci alpino, ovvero l’appuntamento dello Slalom a Madonna di Campiglio. Sulla mitica pista 3-Tre, i protagonisti dei rapid gates daranno spettacolo, prima della pausa natalizia. Su questo pendio si sono scritte pagine di storia importanti di questo sport e sul celebre “Canalone Miramonti” le emozioni non mancheranno di certo. Lo Slalom di Madonna di Campiglio sarà trasmesso in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport (il canale sarà deciso in base alla Programmazione). In diretta streaming si potrà seguire su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. Non mancherà ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Signore e signori, amanti del Circo Bianco, pronti a prendere nota? Domani (prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45) sarà di scena una delle grandi Classiche dello sci, ovvero l’appuntamento dellodi. Sulla mitica pista 3-Tre, i protagonisti dei rapid gates daranno spettacolo, prima della pausa natalizia. Su questo pendio si sono scritte pagine di storia importanti di questo sport e sul celebre “Canalone Miramonti” le emozioni non mancheranno di certo. Lodidisarà trasmesso in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport (il canale sarà deciso in base allazione). In diretta streaming si potrà seguire su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. Non mancherà ...

