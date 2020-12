Ostia, Raggi e presidente Fisr a prove generali skatepark (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – C’erano tutte le Istituzioni romane sabato scorso allo skatepark di via della Martinica ad Ostia per le prove generali dell’impianto sul litorale romano, la cui inaugurazione e’ finalmente vicina. L’incontro, organizzato da Giuliana Di Pillo presidente del X Municipio competente sull’impianto, ha visto la partecipazione della sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha molto a cuore la struttura che nasce su terreni confiscati alla malavita, insieme all’assessore allo Sport, Daniele Frongia, al presidente della Commissione Sport Angelo Diario ed al consigliere comunale di zona Paolo Ferrara. Anche la Fisr era schierata al completo con i vertici federali: il presidente Sabatino Aracu, il Segretario generale Angelo Iezzi ed il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – C’erano tutte le Istituzioni romane sabato scorso allodi via della Martinica adper ledell’impianto sul litorale romano, la cui inaugurazione e’ finalmente vicina. L’incontro, organizzato da Giuliana Di Pillodel X Municipio competente sull’impianto, ha visto la partecipazione della sindaca di Roma Virginia, che ha molto a cuore la struttura che nasce su terreni confiscati alla malavita, insieme all’assessore allo Sport, Daniele Frongia, aldella Commissione Sport Angelo Diario ed al consigliere comunale di zona Paolo Ferrara. Anche laera schierata al completo con i vertici federali: ilSabatino Aracu, il Segretario generale Angelo Iezzi ed il ...

virginiaraggi : Quello che vedete nella prima foto è l’impianto che abbiamo trovato sotto la Fontana dello Zodiaco, a Ostia. Vecchi… - ilfaroonline : La Raggi e i campioni azzurri a Ostia per le prove generali del nuovo #skate_park - mrcllznn : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - antondepierro : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Raggi Ostia, Raggi e presidente Fisr a prove generali skatepark RomaDailyNews Ciclabile Roma: Benvenuti (Forza Italia – Ecoitaliasolidale) , ancora carenza di manutenzione e presenza di fango

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Responsabile per le Politiche Ambientali di Forza Italia a Roma e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che questa mattina ha effe ...

Di Giovanni (M5S): “L’assoluzione di Virginia Raggi rende più forte Roma”

Il Capogruppo: "Con forza e coraggio, la figura apparentemente esile della nostra Sindaca è andata avanti, sapendo vigilare su Roma" ...

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Responsabile per le Politiche Ambientali di Forza Italia a Roma e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale che questa mattina ha effe ...Il Capogruppo: "Con forza e coraggio, la figura apparentemente esile della nostra Sindaca è andata avanti, sapendo vigilare su Roma" ...