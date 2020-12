LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: ALEX VINATZER AL COMANDO! (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 10.14 ALEX VINATZER HA IMPRESSIONATO! Vola al comando con 27 centesimi di vantaggio su Yule, stratosferico! Ha sciato in maniera divina! 10.13 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ECCEZIONALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 10.12 Tralasciando Noel, che è proprio scivolato, sin qui Haugan è il peggiore: ottavo a 0.85. In pista l’azzurro ALEX VINATZER. 10.11 Buona gara per Muffat-Jeandet. Il francese è quinto a 0.22, dunque in piena corsa per la vittoria. Tocca a al norvegese Haugen, poi a seguire ALEX ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 10.14HA IMPRESSIONATO! Vola al comando con 27 centesimi di vantaggio su Yule, stratosferico! Ha sciato in maniera divina! 10.13 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ECCEZIONALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! IMMENSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 10.12 Tralasciando Noel, che è proprio scivolato, sin qui Haugan è il peggiore: ottavo a 0.85. In pista l’azzurro. 10.11 Buona gara per Muffat-Jeandet. Il francese è quinto a 0.22, dunque in piena corsa per la vittoria. Tocca a al norvegese Haugen, poi a seguire...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #AltaBadia 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Pinturault comanda su Zubcic e Odermatt, male gli italiani - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Riccardo Tonetti entra nella top15, ora il gran finale! - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SlalomGigante #AltaBadia Trionfa #Pinturault. #Tonetti chiude da ottimo undicesimo. #live - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda in DIRETTA: tra poco Pellegrino e De Fabiani nella finale. Svizzera vittoriosa… -