L’ambasciata italiana in Montenegro a Fabian Ruiz | “Lento come una tartaruga”

"Solo col cane puoi giocare. Ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più Lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così". Un tweet curioso se si pensa che è stat0 pubblicato dall'ambasciata italiana in Montenegro. Probabilmente per uno scambio di account, il profilo istituzionale dell'ambasciata ha risposto a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, criticandolo pesantemente per il suo gioco. Il tweet è stato poi cancellato.

