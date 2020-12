Alex Zanardi, come sta: ora vede e sente/ Guarda la moglie e fa ok con il pollice (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Zanardi, come sta dopo incidente in handbike: ora vede e sente, ma riesce anche a comunicare, infatti Guarda la moglie e fa ok con il pollice. La nuova sfida è farlo parlare... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)sta dopo incidente in handbike: ora, ma riesce anche a comunicare, infattilae fa ok con il. La nuova sfida è farlo parlare...

