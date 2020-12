Uomini e Donne | Davide Donadei compie un passo importante verso la scelta

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Come al solito il fine settimana perè all’insegna di nuove registrazioni. Ad emozionare, secondo quanto riportano alcune anticipazioni diffuse in rete in particolare tratte dal profilo socialclassicoeover, il trono diche questa settimana è uscito solo con Chiara lasciando a casa Beatrice. A quanto pare l’esterna fra i due è stata coinvolgente e ha commosso il pubblico in studio ma anche Gianni Sperti, solitamente scettico nei confronti del tronista. Fino a qualche giorno fasi era detto confuso e preso da entrambe le ragazze ma ora il suo gesto d’attenzione nei confronti di Chiara gli fa fare unla. Ovviamente il ...