Pesca. Ugl, è festa: pescatori e pescherecci a Mazara (Di domenica 20 dicembre 2020) Finalmente i pescherecci Medinea e Antartide sono attraccati questa mattina nel Porto di Mazara del Vallo con i 18 Pescatori. Si mette fine ad un dramma lungo quattro mesi che ha tenuto prigionieri a Bengasi lavoratori rei di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia presente questa mattina ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di domenica 20 dicembre 2020) Finalmente iMedinea e Antartide sono attraccati questa mattina nel Porto didel Vallo con i 18tori. Si mette fine ad un dramma lungo quattro mesi che ha tenuto prigionieri a Bengasi lavoratori rei di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia presente questa mattina ... L'articolo UGL SICILIA.

UglSicilia : Pesca. Tutto pronto per accogliere pescatori e pescherecci a Mazara del Vallo - UGL SICILIA - UglCatania : Pescatori mazaresi liberati in Libia, l’esultanza della Ugl di Catania: “Felici per loro e per le famiglie in attes… - UglCatania : Pescatori mazaresi liberati in Libia, l’esultanza della Ugl di Catania: “Felici per loro e per le famiglie in attes… - LaSicilia24ore : Comunicato stampa del 18 dicembre 2020 – Pescatori mazaresi liberati in Libia, l’esultanza della Ugl di C atania: “… - UglSicilia : Pesca. Messina (Ugl Sicilia): Finalmente liberi 01/09/2020 - 17/12/2020 - UGL SICILIA -