Orrore a Trebaseleghe | Alessandro Pontin uccide i due figli e si suicida

Orrore a Sant'Ambrogio, frazione di 1800 abitanti nel comune di Trebaseleghe, a 45 chilometri da Padova, dove un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, ha ucciso i figli Francesca di 15 anni e Pietro di 13 per poi togliersi la vita Un tragico fatto di cronaca si è verificato oggi, 20 dicembre, a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe dove un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, originario di Noale, comune in provincia di Venezia, ha ucciso i suoi figli adolescenti e, al culmine della sua follia, ha rivolta l'arma, un coltello, verso se stesso e si è suicidato. I motivi del gesto inumano Ancora ignoti i motivi del gesto, anche se, dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, ...

