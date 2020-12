Oms, 'stretto contatto con Regno Unito su mutazione virus' (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA, 20 DIC - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA, 20 DIC - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in "" con le autorità deldopo la scoperta di una nuova variante mutata deldel ...

MediasetTgcom24 : Mutazione virus in Gb, Oms: siamo in stretto contatto con Londra #oms - TgLa7 : ++ #Oms: 'Stretto contatto' con #RegnoUnito su mutazione #virus ++ 'Condivideremo informazioni con Stati membri' - HuffPostItalia : Oms: 'In stretto contatto con Boris Johnson' - bettasanlazzaro : Mutazione virus in #Gb , #Oms : siamo in stretto contatto con Londra. Chiudiamo le frontiere verso UK ?… - CorriereQ : Oms, ‘stretto contatto con Regno Unito su mutazione virus’ -