Inter, Hakimi: “Mia esultanza per scherzare su una canzone che ci piace…” (Di domenica 20 dicembre 2020) Sesta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter, con il 2-1 sullo Spezia che porta i nerazzurri a quota 30. Ad aprire il match Achraf Hakimi, autore del suo quarto gol in campionato, dopo i sigilli con Benevento e Bologna. Nell'era dei 3 punti a vittoria Achraf Hakimi è il primo difensore dell'Inter a segnare almeno 4 gol nelle prime 13 presenze nella sua stagione d'esordio in Serie A."Sapevamo che era una partita importante - ha detto Hakimi nel post-partita-, dopo il successo contro il Napoli volevamo avvicinarci alla sosta con buone sensazioni e dando continuità ai nostri risultati con questa vittoria. Scudetto? Sappiamo che tutti ne parlano, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e non guardare troppo avanti"."Ovviamente sono contento di aver segnato, ma soprattutto perché ho aiutato ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Sesta vittoria consecutiva in campionato per l', con il 2-1 sullo Spezia che porta i nerazzurri a quota 30. Ad aprire il match Achraf, autore del suo quarto gol in campionato, dopo i sigilli con Benevento e Bologna. Nell'era dei 3 punti a vittoria Achrafè il primo difensore dell'a segnare almeno 4 gol nelle prime 13 presenze nella sua stagione d'esordio in Serie A."Sapevamo che era una partita importante - ha dettonel post-partita-, dopo il successo contro il Napoli volevamo avvicinarci alla sosta con buone sensazioni e dando continuità ai nostri risultati con questa vittoria. Scudetto? Sappiamo che tutti ne parlano, ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e non guardare troppo avanti"."Ovviamente sono contento di aver segnato, ma soprattutto perché ho aiutato ...

