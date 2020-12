Infortunio Tonali: risentimento all’adduttore destro. In dubbio per la Lazio (Di domenica 20 dicembre 2020) Infortunio Tonali: il centrocampista rossonero ha avuto un risentimento all’adduttore destro dopo un contrasto contro il Sassuolo Infortunio Tonali, ecco il problema riscontrato dal centrocampista italiano uscito a fine primo tempo per lasciare spazio a Krunic: risentimento adduttore destro in seguito ad un contrasto. L’ex Brescia verrà valutato domani ma Stefano Pioli farà di tutto per averlo a disposizione contro la Lazio visto la contemporanea assenza di Bennacer (infortunato) e Kessié (squalificato). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020): il centrocampista rossonero ha avuto undopo un contrasto contro il Sassuolo, ecco il problema riscontrato dal centrocampista italiano uscito a fine primo tempo per lasciare spazio a Krunic:adduttorein seguito ad un contrasto. L’ex Brescia verrà valutato domani ma Stefano Pioli farà di tutto per averlo a disposizione contro lavisto la contemporanea assenza di Bennacer (infortunato) e Kessié (squalificato). Leggi su Calcionews24.com

