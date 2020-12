Il Vortice Polare potrebbe saltare: seguirebbe Inverno d’altri tempi (Di domenica 20 dicembre 2020) Freddo in forte aumento per l’influenza del Vortice Polare.Eh sì, potrebbe succedere davvero. Qualche settimana fa in pochi avrebbero scommesso un euro su un tracollo del Vortice Polare, eppure quando vi dicevamo che c’erano degli elementi che facevano pendere l’ago della bilancia in quella direzione lo si faceva perché c’erano elementi a sufficienza per portare avanti la tesi. Ora, non sappiamo se andrà incontro a uno split totale – ovvero alla rottura – o se avverrà un indebolimento tale da determinare comunque condizioni meteo invernali crude e persistenti. A prescindere dall’una o dall’altra soluzione, dovremo prepararci ad affrontare un periodo decisamente interessante. Interessante per molti, emozionante per chi si occupa della materia e per chi ha come una delle passioni principali la ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Freddo in forte aumento per l’influenza del.Eh sì,succedere davvero. Qualche settimana fa in pochi avrebbero scommesso un euro su un tracollo del, eppure quando vi dicevamo che c’erano degli elementi che facevano pendere l’ago della bilancia in quella direzione lo si faceva perché c’erano elementi a sufficienza per portare avanti la tesi. Ora, non sappiamo se andrà incontro a uno split totale – ovvero alla rottura – o se avverrà un indebolimento tale da determinare comunque condizioni meteo invernali crude e persistenti. A prescindere dall’una o dall’altra soluzione, dovremo prepararci ad affrontare un periodo decisamente interessante. Interessante per molti, emozionante per chi si occupa della materia e per chi ha come una delle passioni principali la ...

