«Gomez forte, ma la questione non ci riguarda» Il Milan categorico: non ci interessa (Di domenica 20 dicembre 2020) «Gomez è un calciatore molto forte, ma è dell’Atalanta ed è una questione che non ci riguarda. Non so se sia così netta la posizione dell’Atalanta, ma sono tematiche nelle quali non vogliamo entrare». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 dicembre 2020) «è un calciatore molto, ma è dell’Atalanta ed è unache non ci. Non so se sia così netta la posizione dell’Atalanta, ma sono tematiche nelle quali non vogliamo entrare».

zazoomblog : «Gomez forte ma la questione non ci riguarda» Il Milan categorico: non ci interessa - #«Gomez #forte #questione… - webecodibergamo : Il Papu al Milan? Ecco cosa risponde la società - salda__ : «Gomez? Calciatore molto forte dell’Atalanta, questione che non ci riguarda. Non so se sia netta la situazione dell… - IMilanista96 : @La8321Pa @FabioGatto10 @la_rossonera @gazzetadelmilan Ci sono lacune, non puoi giocare un’intera stagione con 3cc… - ScrivoArte2 : RT @Rebeka80721106: @marialves53 @agustin_gut @martinis2018 @Messe11 @djolavarrieta @albertopetro2 @rebeccaabdu @GerardBigPlus1 @DavLucia @… -