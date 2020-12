Dall’anagrafe digitale alla carenza di medici e infermieri | i nodi del piano vaccini a sette giorni dal via

Leggi su open.online

(Di domenica 20 dicembre 2020) Adall’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid, con la somministrazione delle prime dosi nel cosiddetto Vaccine Day europeo, in Italia restano ancorada sciogliere e caselle da riempire. Se è vero che, secondo un sondaggio dell’Università Cattolica in maggio scorso, il 41% degli italiani si è detto poco propenso a farsi vaccinare, a guardare le richieste di prenotazioni per la fase iniziale di dicembre e gennaio l’adesione pare elevata: circa l’80% degli aventi diritto, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera. Un’anagrafetutta da costruire Di queste persone e delle altre che si sottoporranno al vaccino bisognerà raccogliere l’età, la storia sanitaria, la data in cui ha ricevuto o dovrebbe ricevere la somministrazione. Tutto in un sistema informativo ...