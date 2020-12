Cts, Miozzo: “Avremmo dovuto chiudere l’Italia, ma ci sarebbe stata la rivoluzione” (Di domenica 20 dicembre 2020) In Italia “c’è stato un peggioramento improvviso e inaspettato nel giro di una settimana. Ci sono tre regioni in crisi sanitaria, e altre regioni che oscillano in peggio come la Liguria e il Lazio. Con questi numeri si sarebbe dovuto chiudere tutto per tre settimane”. Così Agostino Miozzo, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. “Molti – prosegue Miozzo in una intervista al Giornale – avevano già comprato i biglietti, se avessimo bloccato tutto sarebbe scoppiata la rivoluzione. I movimenti erano già in corso, non c’era altra possibilità se non quella di ricordare a tutti di usare prudenza, prudenza, prudenza”. Durante le feste natalizie “i contatti vanno limitati, si può incontrare una persona sola, non dieci. E anche nei contatti familiari si raccomandano le ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) In Italia “c’è stato un peggioramento improvviso e inaspettato nel giro di una settimana. Ci sono tre regioni in crisi sanitaria, e altre regioni che oscillano in peggio come la Liguria e il Lazio. Con questi numeri situtto per tre settimane”. Così Agostino, presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. “Molti – proseguein una intervista al Giornale – avevano già comprato i biglietti, se avessimo bloccato tuttoscoppiata la. I movimenti erano già in corso, non c’era altra possibilità se non quella di ricordare a tutti di usare prudenza, prudenza, prudenza”. Durante le feste natalizie “i contatti vanno limitati, si può incontrare una persona sola, non dieci. E anche nei contatti familiari si raccomandano le ...

