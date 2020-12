Conte: “Importante vincere per dare continuità. C’è un po’ di stanchezza, dobbiamo stringere i denti” (Di domenica 20 dicembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato nel dopopartita di Sky il successo della squadra nerazzurra contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico: “È la sesta vittoria di fila in campionato, ben vengano questo tipo di risultati perché quando dai continuità riesci a stare nelle zone alte. È una vittoria Importante considerando che è la nona partita di questo ciclo, c’è un pò di stanchezza ma bisogna stringere i denti e finire nel modo migliore. Sapevamo che oggi poteva essere una gara complicata, abbiamo concesso poco anche se non abbiamo creato tanto soprattutto nel primo tempo. Mercato? Adesso dobbiamo finire questo ciclo di partite, poi è giusto fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente e cercare di capire cosa fare a gennaio“. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha commentato nel dopopartita di Sky il successo della squadra nerazzurra contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico: “È la sesta vittoria di fila in campionato, ben vengano questo tipo di risultati perché quando dairiesci a stare nelle zone alte. È una vittoriaconsiderando che è la nona partita di questo ciclo, c’è un pò dima bisognae finire nel modo migliore. Sapevamo che oggi poteva essere una gara complicata, abbiamo concesso poco anche se non abbiamo creato tanto soprattutto nel primo tempo. Mercato? Adessofinire questo ciclo di partite, poi è giusto fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente e cercare di capire cosa fare a gennaio“. Foto: ...

Il recupero di Vidal è importante, ma si deve mettere al pari con gli altri e cercare di recuperare il tempo perduto". Sempre Conte ha continuato dicendo: "Quando difendiamo dobbiamo essere coraggiosi ...

Il recupero di Vidal è importante, ma si deve mettere al pari con gli altri e cercare di recuperare il tempo perduto". Sempre Conte ha continuato dicendo: "Quando difendiamo dobbiamo essere coraggiosi ...