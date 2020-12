Benevento-Genoa 2-0, le pagelle: si salva solo Shomurodov, difesa disastrosa (Di domenica 20 dicembre 2020) Genoa-Milan 2-2, le pagelle: Destro torna bomber, Ghiglione domina la fascia 16 dicembre 2020 Benevento-Genoa, probabili formazioni: Scamacca, Destro, Shomurodov: in tre per due maglie 18 dicembre ... Leggi su genovatoday (Di domenica 20 dicembre 2020)-Milan 2-2, le: Destro torna bomber, Ghiglione domina la fascia 16 dicembre 2020, probabili formazioni: Scamacca, Destro,: in tre per due maglie 18 dicembre ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Benevento 0-0 Genoa Cagliari 1-0 Udinese Inter 0-0 Spezia Sassuolo 0-2 AC Milan Watch live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - pianetagenoa : Primocanale - Genoa ko col Benevento, squadra allo sbando: Maran via, riecco Ballardini - - marilamb2011 : RT @tutticonvocati: ???@LucaMarelli72: 'Lerager su Caprari in Benevento-Genoa? Rigore netto. In campo può anche sfuggire l'episodio, non cap… - TweetNotizie : Benevento-Genoa 2-0: Insigne e Sau decisivi, Maran nel baratro -