Auto travolge due sorelle a spasso con il cane: una muore, l'altra è grave. L'uomo positivo all'alcol test: 'Mi ero addormentato'

Una donna è morta e la sorella è ricoverata in gravi condizioni dopo che le due sono state investite nel tardo pomeriggio di ieri nel Piacentino, a Ferrai di Vernasca. L'uomo che ha le travolte in auto, e che non si è fermato per prestare soccorso, è stato poi rintracciato e fermato dai carabinieri.

E' risultato positivo all'alcol l'uomo che, sabato, a Ferrai di Vernasca (Piacenza) ha investito due sorelle, uccidendone una e ferendo in modo grave l'altro. Aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/lit ...

Piacenza, auto travolge due sorelle a spasso con il cane: una muore, l'altra è grave. L'uomo positivo all'alcol test: «Mi ero addormentato»

L'uomo che ha le travolte in auto, e che non si è fermato per prestare soccorso, è stato poi rintracciato e fermato dai carabinieri, come riportano i media locali. Nello schianto è morta Ester ...

E' risultato positivo all'alcol l'uomo che, sabato, a Ferrai di Vernasca (Piacenza) ha investito due sorelle, uccidendone una e ferendo in modo grave l'altro. Aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/lit ...