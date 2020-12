Vacanze di Natale, esodo da Milano: 9 chilometri di coda al casello di Melegnano (Di sabato 19 dicembre 2020) Milano, 19 dicembre 2020 - Entra nel vivo l'esodo da Milano per le Vacanze natalizie . Questa mattina prima delle 10 si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell' ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dicembre 2020 - Entra nel vivo l'daper lenatalizie . Questa mattina prima delle 10 si è creata unadi 9per traffico intenso all'ingresso dell' ...

ricpuglisi : E tutte le panzane su zona rossa arancione e gialla per vacanze di Natale 'normali'? Ma @GiuseppeConteIT,… - matteograndi : Il governo dà il bonus vacanze. La gente va in vacanza. Il governo per la seconda ondata dà la colpa alle vacanze… - Agenzia_Ansa : Verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale #ANSA - vivoxvivi : @lamaisonyeojin ok allora durante le vacanze di natale ti batto - Eraclito992 : A novembre hanno chiesto di sacrificarci e di chiudere tutto per poter trascorrere le vacanze di natale in tranquil… -